Milano 17:35
51.521 -0,65%
Nasdaq 19:43
27.219 -2,59%
Dow Jones 19:43
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Londra 18:04
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Francoforte 17:37
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Petrolio a 85,83 dollari alle 19:30

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Petrolio a 85,83 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 85,83 dollari per barile alle 19:30.
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