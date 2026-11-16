Milano 11:57
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Nasdaq 13-nov
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Dow Jones 13-nov
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Londra 11:57
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Francoforte 11:57
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Petrolio a 88,61 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 88,61 dollari alle 11:30
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