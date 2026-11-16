Milano 17:35
51.521 -0,65%
Nasdaq 19:44
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Dow Jones 19:44
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Londra 18:04
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Francoforte 17:37
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Piazza Affari: andamento rialzista per NewPrinces

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento rialzista per NewPrinces
Bene il gruppo agroalimentare italiano, con un rialzo del 2,01%.
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