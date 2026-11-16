Piazza Affari: immobiliare il settore migliore, materie prime il peggiore

(Teleborsa) -

Il Ftse Italia All-Share Real Estate è il comparto migliore della giornata, con un rialzo del 4,58% a 10.618 punti, trainato da Igd (+5,53% a 4,485 euro) e Brioschi (+5,44% a 0,062). Più contenuto il progresso di Risanamento (+0,84% a 0,0239), mentre sono in calo Gabetti (-2,22% a 0,352) e Aedes (-0,72% a 0,83).



Maglia nera per il Ftse Italia All-Share Basic Resources, che perde il 3,44% a 44.986 punti. Tra i titoli, Zucchi cede il 7,37% a 0,352 euro e Neodecortech il 6,08% a 4,94 (Star), mentre Aquafil arretra del 2,10% a 1,396 (Star) e Ratti dell’1,04% a 0,95.



Tra gli altri settori, in rialzo si muovono food, beverage e tobacco (+0,57%), basic materials (+0,32%) e consumer staples (+0,41%). Contenuti i guadagni di chimica (+0,45%) e costruzioni e materiali (+0,36%). Poco mosso il settore finanziario.



Soffre soprattutto la tecnologia (-2,98%), seguita da personal care, drug e grocery (-1,68%), automobili e componentistica (-1,19%), utilities (-1,14%) e telecomunicazioni (-1,11%).





