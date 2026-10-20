Materie prime critiche, Urso: “Le posizioni italiane fanno breccia in Europa”

(Teleborsa) - "La posizione espressa dal Parlamento europeo è in piena sintonia con quanto avevamo proposto al Consiglio e alla Commissione europea, sia in merito alla limitazione delle esportazioni di rottami e rifiuti contenenti magneti permanenti, sia all’istituzione di un centro europeo per le materie prime critiche. Ancora una volta le posizioni italiane fanno breccia in Ue". È quanto dichiara il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, commentando l’approvazione, da parte del Parlamento europeo, della propria posizione sulle modifiche al regolamento sulle materie prime critiche (CRMA).



"Questa è la strada giusta per realizzare l’autonomia strategica europea, alla quale il nostro Paese sta dando un contributo decisivo. Lo dimostrano la candidatura italiana a ospitare il primo deposito strategico europeo di materie prime critiche e la recente selezione di cinque progetti italiani tra i 46 individuati dalla Commissione europea nell’ambito della seconda call prevista dal CRMA", ha concluso.

Condividi

```