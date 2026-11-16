Piazza Affari: scambi al rialzo per Fincantieri
(Teleborsa) - Balza in avanti il principale complesso cantieristico al mondo, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,10%.
La tendenza ad una settimana di Fincantieri è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Fincantieri, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 11,48 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 11,73. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 11,32.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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