Piazza Affari: scambi al rialzo per Fincantieri

(Teleborsa) - Balza in avanti il principale complesso cantieristico al mondo , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,10%.



La tendenza ad una settimana di Fincantieri è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Fincantieri , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 11,48 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 11,73. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 11,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```