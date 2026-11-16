Segnali d'acquisto per HCA Healthcare

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Composto ribasso per la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie , tra i componenti dell' S&P-500 , in flessione dello 0,32% sui valori precedenti, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 499,1 USD, con stop loss fissato a livello 138,7 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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