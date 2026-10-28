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Attese positive per HCA Healthcare

Finanza
Attese positive per HCA Healthcare
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
Ribasso scomposto per la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie, tra i titoli dell'indice S&P-500, che archivia la sessione con una perdita secca del 3,29% sui valori precedenti, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.


Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 450 USD, con stop loss calcolato a quota 138,7 Dollari USA, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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