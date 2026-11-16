UniCredit amplia sostegno a Retelit Datacenter con nuovo finanziamento da 50 milioni di euro

(Teleborsa) - UniCredit conferma il proprio supporto ai piani di crescita e sviluppo delle infrastrutture digitali in Italia attraverso una nuova linea di finanziamento da 50 milioni di euro concessa a Retelit Datacenter, società del Gruppo Retelit controllato da Asterion Industrial Partners. L'operazione è stata perfezionata mediante l'esercizio dell'opzione "Accordion" prevista nell'ambito del contratto di finanziamento esistente da 375 milioni di euro e consente di incrementare le risorse finanziarie a disposizione della società, a supporto del proprio percorso di crescita e dei programmi di investimento.



Retelit Datacenter gestisce 27 data center site distribuiti in 17 località geografiche e fornisce servizi di housing, colocation, cloud e sicurezza digitale a supporto delle esigenze di aziende e organizzazioni, contribuendo allo sviluppo di infrastrutture tecnologiche strategiche per la trasformazione digitale e la competitività del sistema economico italiano.



"In UniCredit crediamo che investire nel rafforzamento delle infrastrutture digitali significhi creare le condizioni per sostenere la competitività del Paese e accompagnare i processi di innovazione delle imprese - ha dichiarato Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit - Attraverso operazioni come questa continuiamo a mettere a disposizione competenze e risorse finanziarie al servizio di progetti che hanno una valenza strategica per lo sviluppo economico dei territori e per la crescita del sistema produttivo italiano".

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