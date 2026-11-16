UniCredit, Commissione UE approva l'acquisizione di Commerzbank senza condizioni

In Germania restano diversi concorrenti credibili

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato senza condizioni la proposta di acquisizione di Commerzbank da parte di UniCredit , concludendo che l'operazione non solleva problemi di concorrenza nello Spazio economico europeo (SEE).



Il consolidamento transfrontaliero del settore bancario dell'UE "può contribuire a superare la frammentazione economica nazionale, a sfruttare le economie di scala e a rafforzare il Mercato unico, migliorando così la competitività delle banche dell'UE e la loro capacità di finanziare l'economia europea", si legge nella nota dell'esecutivo UE.



La Commissione ha esaminato l'impatto dell'operazione sui mercati dei servizi bancari in Germania. UniCredit opera in tali mercati attraverso la sua controllata HypoVereinsbank, le cui attività si sovrappongono a quelle di Commerzbank nella fornitura di praticamente tutti i servizi bancari retail e corporate.



Sulla base dell'indagine di mercato condotta, la Commissione ha rilevato che: le quote di mercato complessive di UniCredit e Commerzbank nei mercati dei servizi bancari in Germania sono moderate. L'unica eccezione è rappresentata dal finanziamento del commercio internazionale (trade finance), ambito in cui entrambe le banche detengono una solida posizione di mercato legata a strumenti di credito documentario, come lettere di credito o garanzie. La Commissione ha tuttavia riscontrato che, in questo settore, sono presenti numerosi fornitori alternativi che servono imprese di varie dimensioni, tra cui banche tedesche (sia private che pubbliche), banche cooperative e istituti internazionali. Pertanto, qualora a seguito dell'operazione si verificasse una riduzione dell'offerta di credito documentario da parte delle due banche, i clienti avrebbero comunque la possibilità di rivolgersi a tali fornitori alternativi; in tutti i mercati dei servizi bancari in Germania sono presenti diversi concorrenti credibili che, anche dopo l'operazione, continueranno a esercitare una pressione concorrenziale sufficiente sulle società interessate. L'indagine della Commissione ha confermato che ciò vale anche per i servizi di credito alle imprese di ogni dimensione, incluse le aziende di medie dimensioni. L'erogazione di prestiti alle imprese di medie dimensioni (il cosiddetto "Mittelstand" tedesco) ha costituito un aspetto centrale dell'indagine della Commissione, dato che entrambe le banche operano come finanziatori in questo segmento.



"L'Europa ha bisogno di banche più solide, in grado di competere, crescere e sostenere le nostre imprese e le nostre famiglie - ha commentato Teresa Ribera, Vicepresidente esecutiva per una transizione pulita, giusta e competitiva - Le fusioni transfrontaliere possono contribuire a questo obiettivo, consentendo alle banche di operare con maggiore efficienza e di resistere meglio agli shock economici. Tuttavia, la crescita non deve avvenire a scapito dei clienti. La nostra approvazione dell'acquisizione di Commerzbank da parte di UniCredit dimostra che è possibile favorire un settore bancario europeo più forte, tutelando al contempo la concorrenza e la possibilità di scelta".

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