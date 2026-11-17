Anthropic, via libera al Nasdaq con il ticker "ANT". Prezzo confermato tra 70 e 78 dollari

(Teleborsa) - Anthropic, il laboratorio di intelligenza artificiale noto per l'assistente Claude, ha ottenuto l'approvazione per quotare le azioni di Classe A sul Nasdaq Global Select Market con il simbolo "ANT". Lo rivela il terzo emendamento al prospetto depositato presso la SEC il 17 novembre 2026, che conferma la forchetta di prezzo tra 70 e 78 dollari per azione.



L'offerta riguarda 825 milioni di azioni, di cui 801,35 milioni emesse dalla società e 23,65 milioni cedute da azionisti esistenti. In parallelo, Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft e TSMC sottoscriveranno un collocamento privato da 26 miliardi al prezzo dell'IPO. Al punto medio della forchetta, la raccolta netta complessiva è stimata in circa 84,6 miliardi di dollari.



Nei primi nove mesi del 2026 la società ha registrato ricavi per 33,2 miliardi di dollari, contro i 2,5 miliardi dello stesso periodo del 2025, e una perdita netta di 104 miliardi. Sul piano della governance, una società dei sette cofondatori deterrà un'unica azione di Classe F con il 50,1% dei diritti di voto, mentre il Long-Term Benefit Trust nominerà la maggioranza del consiglio.

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