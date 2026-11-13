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Anthropic, investitori da Cina e Hong Kong non potranno presentare ordini per I'IPO

La situazione ricorda quanto accaduto in occasione dell'IPO record di SpaceX

Finanza
Anthropic, investitori da Cina e Hong Kong non potranno presentare ordini per I'IPO
(Teleborsa) - Agli investitori istituzionali con base nella Cina continentale e a Hong Kong sarebbe stato impedito di presentare ordini nell'ambito dell'offerta pubblica iniziale (IPO) di Anthropic. Lo riportano alcune fonti informate raggiunte da Bloomberg. Una faccenda che mette in luce le delicate questioni legate a un settore considerato strategico sia da Washington che da Pechino.

Diverse banche hanno rifiutato di accogliere tali ordini o ritengono improbabile che gli interessati possano ottenere un'assegnazione di azioni, hanno riferito le fonti. Secondo alcuni degli interpellati, tali limitazioni sono dovute in parte agli "International Traffic in Arms Regulations" (ITAR) degli Stati Uniti, che regolamentano il commercio di prodotti destinati alla difesa.

La situazione ricorda quanto accaduto in occasione dell'IPO record di SpaceX, la società di Elon Musk: in quel caso, agli istituti collocatori fu dato ordine di non accettare richieste da parte di acquirenti residenti nella Cina continentale o a Hong Kong, sebbene gli investitori di tali aree siano stati comunque in grado di acquistare le azioni una volta avvenuta la quotazione.

I prodotti di Anthropic non sono disponibili in Cina e a Hong Kong e l'azienda ha recentemente bloccato l'accesso ai propri servizi per chi si reca in tali territori.

Sia per Anthropic che per SpaceX, il perimetro dell'offerta al pubblico è stato definito in modo preciso, includendo solo alcuni Paesi della regione Asia-Pacifico, come l'Australia e il Giappone.

Secondo i termini dell'operazione visionati da Bloomberg News, la fissazione del prezzo IPO è prevista per il 18 novembre, con l'avvio delle negoziazioni il giorno successivo. Il titolo sarà negoziato sul Nasdaq Global Select Market con il simbolo ANT.
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