Anthropic, investitori da Cina e Hong Kong non potranno presentare ordini per I'IPO

(Teleborsa) - Agli investitori istituzionali con base nella Cina continentale
e a Hong Kong
sarebbe stato impedito di presentare ordini
nell'ambito dell'offerta pubblica iniziale (IPO) di Anthropic
. Lo riportano alcune fonti informate raggiunte da Bloomberg. Una faccenda che mette in luce le delicate questioni legate a un settore considerato strategico
sia da Washington che da Pechino.
Diverse banche hanno rifiutato di accogliere tali ordini o ritengono improbabile che gli interessati possano ottenere un'assegnazione di azioni, hanno riferito le fonti. Secondo alcuni degli interpellati, tali limitazioni sono dovute in parte agli "International Traffic in Arms Regulations
" (ITAR) degli Stati Uniti, che regolamentano il commercio di prodotti destinati alla difesa
.
La situazione ricorda quanto accaduto in occasione dell'IPO record
di SpaceX
, la società di Elon Musk: in quel caso, agli istituti collocatori fu dato ordine di non accettare richieste
da parte di acquirenti residenti nella Cina continentale o a Hong Kong, sebbene gli investitori di tali aree siano stati comunque in grado di acquistare le azioni una volta avvenuta la quotazione
.
I prodotti di Anthropic non sono disponibili in Cina e a Hong Kong e l'azienda ha recentemente bloccato l'accesso ai propri servizi per chi si reca in tali territori.
Sia per Anthropic che per SpaceX, il perimetro dell'offerta al pubblico è stato definito in modo preciso
, includendo solo alcuni Paesi della regione Asia-Pacifico, come l'Australia
e il Giappone
.
Secondo i termini dell'operazione visionati da Bloomberg News, la fissazione del prezzo IPO
è prevista per il 18 novembre
, con l'avvio delle negoziazioni il giorno successivo
. Il titolo sarà negoziato
sul Nasdaq Global Select Market
con il simbolo ANT
.