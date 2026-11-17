Banche USA in tilt: (anche questo) non è attentato hacker

I disservizi su susseguono da giorni: prima Microsoft, poi il traffico aereo, ora le banche

(Teleborsa) - Dai problemi del traffico aereo al blackout delle banche: si susseguono i disagi negli Stati Uniti, soprattutto per servizi ritenuti essenziali come quelli di trasporto ed i servizi finanziari, senza contare il clamoroso down di Microsoft che ha bloccato numerosi servizi essenziali, in primis Outlook, ed ancora oggi non trova una spiegazione chiara. L'ultima puntata di una vicenda che si trascina dalla scorsa sertimana riguarda appunto le banche, colpite da un vero e proprio blackout, anche se le autorità statunitensi continuano a d assicurare che non si sia trattato di un attacco hacker.

Cosa è accaduto alle banche All'improvviso, nell'ora di punta, migliaia di utenti hanno lamentato difficoltà di accesso tramite web e app mobile alle principali banche americane, come Chase , Bank of America , Wells Fargo e U.S. Bank . I disservizi hanno riguardato sia le procedure di accesso al sito (login) sia i servizi di banking online e in-app e di trasferimento di denaro. Migliaia di segnalazioni sono state inserite simultaneamente dagli utenti su Down Detector e sono state successivamente confermate dai singoli Istituti bancari statunitensi. Fra le più colpite la Chase Bank (Gruppo J.P. Morgan Chase) con oltre 4.600 segnalazioni e la Bank of America con oltre 2.000 segnalazioni.



Un weekend di passione per il traffico aereo

Il blackout dei servizi finanziari arriva dopo un weekend drammatico per il traffico aereo, con migliaia di voli cancellati a causa di un problema dei sistemi di informativa e sicurezza del traffico aereo (TIC), che ha lasciato a terra migliaia di aerei delle compagnie americane, con ripercussioni anche sull'Europa, che ha dovuto sospendere i voli transatlantici.



Il crollo di Microsoft

Tutto era stato preceduto da un down planetario di Microsoft, che ha interessato piattaforme cruciali come Outlook, Teams e Copilot, lasciando non solo gli Stati Uniti, ma il mondo intero praticamente isolato. Dalla posta elettronica al servizio Teams che gestisce le riunioni. Il down si era verificato nella notte fra giovedì e venerdì ed era durato parecchie ore.



Nessun legame con Microsoft o attacchi hacker Nonostante le conclusioni logiche, le autorità statunitensi continuano a negare il collegamento sia con i problemi riscontrati da Microsoft sia l'eventualità che siano scaturiti da attacchi hacker. Per il blocco del traffico aereo si è parlato di infrastrutture obsolete e bisognose di investimenti, tanto che il Presidente Trump ha accusato il suo predecessore Biden per non aver fatto gli investimenti necessari a innovare l'infrastruttura. Anche per il down delle banche si escludono "attacchi hacker" o problemi tecnici di "natura sistemica". "JPMorgan Chase ha riscontrato un problema temporaneo legato a un bug del software nei sistemi hardware locali", ha affermato Chase Bank. U.S. Bank ha invece parlato di problemi di invio di denaro tramite Zelle, un servizio che consente il trasferimento istantanei di fondi fra privati.

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