Google segnala guasti di rete a "diversi" servizi cloud in Europa. Anche Revolut in tilt

(Teleborsa) - Problemi a più servizi cloud di Google in Europa hanno provocato da questa mattina disagi a banche, aziende e servizi online.





Google segnala guasti di rete a 'diversi' servizi cloud in Europa



Il guasto riguarda il centro dati europeo del gruppo a Londra, dove Google Cloud ha confermato "un problema con diversi servizi". "Il nostro team di ingegneri continua a indagare sul problema. Ci scusiamo con tutti coloro che sono colpiti dall'interruzione", si legge in una nota del colosso americano. Secondo il sito Downdetector, centinaia di segnalazioni di disservizi riguardano le banche britanniche Lloyds, Hsbc e Revolut, il sito immobiliare Rightmove, le poste Royal Mail, il gruppo telefonico Bt e il corriere Dpd.



Anche Revolut in tilt



Il guasto, precisa Google, è iniziato di primo mattino, e al momento non se ne conoscono le cause. Migliaia di clienti di Revolut hanno avuto difficoltà a effettuare pagamenti e ad accedere ai propri fondi. Un portavoce ha assicurato che la banca "lavora per risolvere il problema da quando è stato individuato" e ha presentato le sue scuse "a chiunque sia stato colpito e per ogni disagio causato". "Possiamo confermare che il denaro e i dati di tutti i nostri clienti sono al sicuro", ha aggiunto.



"Attualmente stiamo riscontrando un'interruzione che interessa diversi servizi a causa di un guasto recente su Google Cloud. Confermiamo che i fondi e i dati di tutti i nostri clienti sono al sicuro. Stiamo lavorando per risolvere il problema da quando è stato individuato questa mattina e ci scusiamo con tutte le persone coinvolte per l'inconveniente arrecato". E' quanto afferma un portavoce di Revolut Bank, a seguito dell'interruzione dei servizi di un fornitore terzo, Google Cloud, che ha causato disservizi anche per le banche britanniche Lloyds, Hsbc, il sito immobiliare Rightmove, le poste Royal Mail, il gruppo telefonico Bt e il corriere Dpd





(Foto: © Ken Wolter/123RF)

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