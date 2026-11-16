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Nuove sanzioni Ue, nel mirino disinformazione russa e gruppo hacker

Economia
Nuove sanzioni Ue, nel mirino disinformazione russa e gruppo hacker
(Teleborsa) - Via libera del Consiglio Ue a nuove sanzioni nei confronti di 30 persone fisiche e due entità russe che operano nella manipolazione delle informazioni e nelle interferenze con l'estero tramite attività informatiche illecite.

Tra i soggetti aggiunti all'elenco, che saranno sottoposti a misure restrittive dell'Ue, la Social Design Agency (Sda), società diretta dall'amministrazione presidenziale russa, e il gruppo di hacker NoName057(16).

Colpiti dalle sanzioni anche blogger e personaggi televisivi attivi in Russia. La misura è parte di un pacchetto più ampio di sanzioni che colpiscono 12 persone fisiche e 101 entità per il loro ruolo in settori economici chiave per il sostegno alla guerra in Ucraina.
Tra queste, quasi 50 banche e istituzioni finanziarie.
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