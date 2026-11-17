BofA, gestori hanno ridotto l'esposizione al settore tech nella misura più ampia dal 2006

Il sondaggio mensile

(Teleborsa) - I fund manager a livello globale sono ottimisti sul piano macroeconomico (solo il 3% prevede una recessione) e sui mercati (la liquidità è ai minimi storici del 3,6%, si prevede che le azioni globali saranno le migliori performer nel 2027), ma l'euforia per il boom e l'intelligenza artificiale è finita e gli investitori hanno ridotto drasticamente l'esposizione al settore tecnologico (il valore più alto in un mese da giugno 2006). È quanto emerge dal consueto "Global Fund Manager Survey" di Bank of America (BofA) per il mese di novembre, a cui hanno partecipato 169 operatori con asset under management (AUM) per 461 miliardi di dollari.



Alla domanda sul risultato più probabile per l'economia globale nei prossimi 12 mesi, il 50% degli investitori ora prevede un "soft landing", superando le aspettative di "no landing" (ora al 42%). Solo il 3% prevede un "hard landing". Interrogati sull'andamento dell'economia globale nei prossimi 12 mesi, a novembre gli investitori hanno ridotto le aspettative di un "boom" al 41% (in calo rispetto al 47% di ottobre, il valore più alto da febbraio 2022). Gli investitori si sono mostrati più pessimisti sulle prospettive di crescita globale: il 14% netto prevede un rallentamento della crescita globale nei prossimi 12 mesi, il dato più alto da aprile 2026; le aspettative di crescita sono più deboli e anche la performance azionaria statunitense sta rallentando. Le aspettative di inflazione si sono invertite al ribasso: il 32% netto prevede un indice dei prezzi al consumo (CPI) globale più basso tra 12 mesi, il dato più basso da ottobre 2024.



A livello microeconomico, il messaggio principale degli investitori a novembre è di sospendere/rallentare gli investimenti in AI: un record del 38% netto degli investitori ritiene che le aziende stiano investendo eccessivamente. Il 52% degli investitori ora si aspetta che un hyperscaler di AI annunci un taglio degli investimenti nei prossimi 6 mesi, in forte aumento rispetto al 30% del mese scorso.



A novembre, gli investitori ritengono che i maggiori rischi estremi per i mercati siano legati all'intelligenza artificiale: al primo posto c'è la "bolla dell'AI" (34%), seguita dall'"evento creditizio relativo agli hyperscaler dell'AI" (31%). Le preoccupazioni degli ultimi mesi riguardo all'inflazione e a un aumento disordinato dei rendimenti obbligazionari (rischio estremo n. 1 a ottobre) si sono attenuate.



Alla domanda sulla fonte più probabile di un evento creditizio sistemico, il 38% degli investitori ha indicato le obbligazioni delle società hyperscaler nel settore dell'intelligenza artificiale, mentre un altro 30% ha indicato il credito privato.



La posizione più diffusa è quella "long global semiconductors", con il 39% degli investitori di FMS (sebbene in costante calo dal picco dell'82% raggiunto a luglio 2026). La posizione "short china stocks" è la seconda più diffusa, con il 14%.

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