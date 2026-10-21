Prysmian, BofA: valutazione interessante anche nello scenario più pessimistico su AI

(Teleborsa) - Bank of America (BofA) ha sottoposto Prysmian a uno stress test ipotizzando un rallentamento significativo degli investimenti in intelligenza artificiale (AI) e data center; in tale scenario, ha escluso il contributo incrementale agli utili derivante dai data center nei segmenti Power Grid ed Electrification, e ha normalizzato i risultati di Digital Solutions su livelli inferiori a quelli registrati nel settore delle telecomunicazioni prima dell'espansione legata ai data center. In questo contesto, la stima dell'EBITDA per il 2028 scende da 4,4 miliardi di euro a 3,4 miliardi di euro, con un margine EBITDA di gruppo pari al 12,2%.



Applicando multipli prudenti (rispettivamente 12x, 10x, 8x e 6x) ai segmenti Transmission, Power Grid, Electrification e Digital Solutions, la valutazione "sum-of-the-parts" (SoTP) nello scenario più pessimistico indica comunque un potenziale rialzo di circa il 10% rispetto al prezzo attuale delle azioni. "Sebbene non sia lo scenario che ci aspettiamo si verifichi - anche perché, nel segmento Digital Solutions, eventuali impatti negativi sarebbero probabilmente mitigati dalle clausole contrattuali - riteniamo importante analizzare la resilienza degli utili di Prysmian", si legge nella ricerca.



Gran parte del valore residuo è sostenuto da attività che presentano una dipendenza limitata dalla domanda legata ai data center. Per il segmento Transmission, viene ipotizzato un impatto nullo derivante dai data center, mantenendo la stima dell'EBITDA 2028 a 1,25 miliardi di euro (con un margine del 21,6%); per il segmento Power Grid, invece, ipotizzano una riduzione dell'EBITDA del 10%, portandolo a 638 milioni di euro (con un margine del 12,1%). Il segmento Transmission, inoltre, affronta questo scenario con una notevole visibilità sugli utili, grazie a un portafoglio ordini (backlog) di 17 miliardi di euro fino al 2030. "Riteniamo che il più ampio ciclo strutturale di investimenti nelle reti elettriche costituirà il motore di una crescita significativa fino agli anni '30", viene sottolineato.

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