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/ Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,79% alle 10:30
Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,79% alle 10:30
Il FTSE MIB continua gli scambi a 51.113,86 punti
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17 novembre 2026 - 10.30
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Sottotono Milano che passa di mano con un ribasso dello 0,79% alle 10:30 e si muove in territorio negativo a 51.113,86 punti.
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