Milano 16:19
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Dow Jones 16:19
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Londra 16:19
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Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,04% alle 13:00

Il FTSE MIB si muove a 49.483,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,04% alle 13:00
Milano, in perdita dell'1,04% alle 13:00, tratta in ribasso a 49.483,34 punti.
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