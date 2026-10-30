Milano 16:19
49.519 -0,97%
Nasdaq 16:19
28.576 -2,81%
Dow Jones 16:19
52.014 -0,63%
Londra 16:19
10.735 +0,12%
Francoforte 16:19
25.824 -0,83%

Borsa: Rosso per Milano, in calo dello 0,87% alle 16:00

Il FTSE MIB si muove a 49.565,49 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Milano, in calo dello 0,87% alle 16:00
Milano, in perdita dello 0,87% alle 16:00, tratta in ribasso a 49.565,49 punti.
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