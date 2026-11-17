Engineering, completata la cessione di Industries Excellence ad Accenture

Prosegue la rifocalizzazione del business

(Teleborsa) - Il Gruppo Engineering, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 17 giugno, annuncia di aver perfezionato la cessione dell'intero capitale sociale del Gruppo Industries eXcellence, attivo nello sviluppo e nella realizzazione di soluzioni digitali per i settori industriali, con principale focus negli USA e in alcuni mercati europei, ad Accenture .



Il closing fa seguito all'avveramento delle condizioni previste dall'accordo e all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti, incluse quelle in materia di Antitrust e Golden Power.



Cessioni e riduzione dell’indebitamento: risorse per la trasformazione strategica

Come già comunicato in occasione del closing di Alfahealth lo scorso 8 ottobre, i proventi della cessione, al netto degli oneri connessi all'operazione e di altri aggiustamenti marginali rispetto al valore complessivo della stessa, interamente corrisposti per cassa, contribuiranno a rafforzare la struttura patrimoniale di Engineering, offrendo al Gruppo nuovi gradi di libertà per proseguire il percorso di trasformazione strategica. Si prevede che i proventi dell'operazione, insieme a quelli derivanti dalla cessione di Alfahealth, siano prioritariamente destinati alla riduzione dell'indebitamento complessivo del Gruppo. Le relative modalità di utilizzo sono attualmente in corso di definizione e verranno comunicate al mercato, ove rilevante, in conformità alla normativa applicabile.



Entrambe le cessioni si inseriscono nella strategia di Engineering di consolidare il proprio posizionamento nei segmenti tecnologici e industriali più attrattivi, concentrando risorse e investimenti nelle aree ritenute a più alto potenziale di crescita, tra cui soluzioni digitali, piattaforme software proprietarie e Intelligenza Artificiale.



GenAI e cybersecurity al centro della nuova offerta tecnologica

Il Gruppo prosegue nella direzione di rafforzare la centralità della GenAI nella propria offerta di business. In questo quadro si colloca IS-IA (Italy's Sovereign Intelligence Architecture), l'architettura modulare basata sull'LLM (Large Language Model) proprietario EngGPT 2, che offre a Pubbliche Amministrazioni e aziende un'Intelligenza Artificiale sovrana, governabile, efficiente, aperta e integrabile con altri modelli generalisti. In continuità con questo percorso, Engineering ha da poco lanciato EngSure, la nuova piattaforma agentica di cybersecurity che utilizza l’Intelligenza Artificiale per rafforzare la difesa degli asset digitali delle organizzazioni e proteggere l’ecosistema AI lungo tutto il suo ciclo di vita.

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