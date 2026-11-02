Banca Sistema, cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti scaduti verso la PA per circa 25 milioni

(Teleborsa) - Banca Sistema
ha finalizzato, il 30 ottobre scorso, la cessione di un portafoglio di crediti scaduti
verso la Pubblica Amministrazione
per un corrispettivo di 25,0 milioni di euro
, corrispondente al relativo valore netto contabile. L'istituto - spiega una nota - gestirà il servicing della cartolarizzazione mono-tranche, sottoscritta da un primario operatore finanziario internazionale.
Rispetto ai valori di bilancio al 30 giugno 2026, l’operazione determina una riduzione netta degli RWA
di circa 38 milioni di euro. Il beneficio
sui coefficienti patrimoniali consolidati è di circa +12 bps
. Tali effetti derivano dal combinato tra (i) deconsolidamento degli
RWA, (ii) impatto (neutro) a P&L della cessione, (iii) ricadute a conto economico dell’aggiornamento del modello di backtesting post-cessione.
L’operazione si inserisce nel percorso di ottimizzazione
del profilo di rischio e di gestione attiva del capitale del Gruppo contribuendo sia a una drastica eliminazione del c.d. "effetto contagio" tramite la cessione delle esposizioni "contagianti", sia alla riduzione delle esposizioni deteriorate e dei crediti scaduti verso la Pubblica Amministrazione.
La cessione segue
la cartolarizzazione completata lo scorso 3 settembre
. Complessivamente, le due operazioni hanno visto la cessione di circa 123 milioni di crediti scaduti
lordi verso la Pubblica Amministrazione e consentono di ridurne del 55% lo stock, pari a 223
milioni al 30 giugno 2026, con una conseguente riduzione del net NPE ratio di circa 260bps su base consolidata.
Le due operazioni appena concluse, oltre a liberare capitale, riducono in modo significativo il c.d. "effetto contagio" del back-book
, che determina la classificazione di nuovi crediti in bonis come deteriorati per il solo legame con le posizioni oggetto di cessione,
consentendo alla Banca di ampliare gli acquisti di crediti factoring supportando la crescita degli attivi. Le cessioni permettono, inoltre, di ridurre ulteriormente lo stock di esposizioni deteriorate e di ridurre significativamente il potenziale impatto inerziale del calendar provisioning negli anni futuri.
Le parole di De Francisco
"Siamo molto soddisfatti
del perfezionamento di questa operazione, che conferma il nostro impegno a ridurre significativamente gli effetti del calendar provisioning sui coefficienti patrimoniali attuali e prospettici e a valorizzare pienamente il potenziale di crescita della Banca attraverso il pieno sviluppo della capacità commerciale. La cessione a valori allineati a quelli di bilancio conferma la solidità
dei nostri criteri di valutazione e la prudenza adottata nella contabilizzazione di queste esposizioni. Il rafforzamento degli indicatori patrimoniali e la rilevante riduzione dello stock di crediti scaduti verso la Pubblica Amministrazione segnano un ulteriore passo nel percorso di mitigazione del profilo di rischio e di creazione di valore per tutti gli stakeholder del Gruppo", ha dichiarato Iacopo De Francisco, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Sistema
.