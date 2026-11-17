(Teleborsa) - Alantra
ha limato il target price sul titolo Eurotech
a 1,40 euro
(da 1,50 euro) confermando la raccomandazione Buy
.
Gli analisti ricordano che il terzo trimestre dell'esercizio 2026 è stato "debole" con ricavi in ??calo del 17,0% su base annua a 11,4 milioni di euro, a causa del rinvio di ordini da parte dei clienti, dovuto all'aumento dei costi dei componenti, a ritardi nelle forniture e alla debole domanda europea. Nei primi nove mesi, le vendite hanno comunque segnato una crescita del 3,8%, trainate dal Giappone e dagli Stati Uniti. Il margine lordo è sceso al 44,1% (rispetto al 49,4% del 3Q25), risentendo dell'aumento dei prezzi di memorie e GPU e di un cambiamento nel mix di vendita verso il segmento "Embedded"; ciò ha portato l'EBITDA rettificato del terzo trimestre in territorio negativo, a -0,9 milioni di euro. Tuttavia, nei primi nove mesi, l'EBITDA rettificato è migliorato di 1,5 milioni, attestandosi a 2,2 milioni (rispetto ai -3,8 milioni di euro del periodo precedente), grazie a una struttura dei costi più snella. L'indebitamento finanziario netto è salito a 10,6 milioni, dai 7,2 milioni registrati alla fine del primo semestre, a causa di un assorbimento di 1,7 milioni nel capitale circolante netto legato all'accumulo di scorte, in vista dell'aumento di capitale riservato
da 7,7 milioni di euro.
Il broker aggiunge che il management ha confermato gli obiettivi di un EBITDA positivo per l'intero esercizio 2026 e di un EBIT positivo per il 2027; ricavi per 2-3 milioni di euro sono stati posticipati al quarto trimestre, rendendo le consegne in quest'ultimo periodo il fattore determinante per i risultati finali.
Nelle sue stime aggiornate, Alantra ha integrato l'acquisizione di VEM e l'aumento di capitale da 6,5 ??milioni di euro, riducendo al contempo la stima dell'EBITDA rettificato per l'esercizio 2026 da 0,7 a 0,2 milioni di euro; tale revisione "riflette l'ipotesi di una persistente pressione sui costi degli input, che dovrebbe mantenere il margine lordo su livelli inferiori alla media attesa anche nel corso del prossimo anno".