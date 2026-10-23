Eurotech, azionista di maggioranza relativa Emera pronto a fornire nuove risorse fino a 1 milione

(Teleborsa) - Eurotech rende noto che l'azionista di maggioranza relativa Emera ha assunto un nuovo impegno ad effettuare, fino ad un importo massimo di 1 milione di euro ed entro l’esercizio 2026, uno o più versamenti in conto futuro aumento di capitale a favore di Eurotech, secondo le necessità di quest’ultima.



Tale impegno - spiega una nota - fa seguito ad analogo impegno da ultimo assunto dalla stessa Emera e reso noto da Eurotech l'11 settembre 2025 per massimi 6,5 milioni, in relazione al quale, al netto dei versamenti già eseguiti, residuano ancora da effettuare a favore di Eurotech, su richiesta della stessa, versamenti in conto futuro aumento di capitale fino ad un importo massimo di 3,5 milioni.



Le suddette risorse saranno funzionali a far fronte al fabbisogno di capitale circolante derivante dall'evolversi delle condizioni del mercato di approvvigionamento dei componenti e dell’acquisizione del ramo di azienda di VEM Solutions, nonché continuare a supportare il progetto di rilancio e sviluppo della Società e del Gruppo Eurotech.

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