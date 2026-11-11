Eurotech, Friulia sottoscrive integralmente la parte di aumento di capitale ad essa riservata

(Teleborsa) - Eurotech ha fatto sapere che l'11 novembre Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia Società per Azioni – Friulia ha sottoscritto integralmente la parte ad essa riservata dell’aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 novembre 2026 (l’“Aumento di Capitale”).



In particolare, Friulia ha sottoscritto 1.282.051 nuove azioni ordinarie Eurotech al prezzo di Euro 1,170 per azione (di cui Euro 0,250 a capitale sociale ed Euro 0,920 a titolo di sovrapprezzo), per un controvalore complessivo di Euro 1.499.999,67 (di cui Euro 320.512,75 a capitale sociale ed Euro 1.179.486,92 a titolo di sovrapprezzo), aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Eurotech in circolazione alla data di emissione.

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