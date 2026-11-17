Eventi e scadenze del 17 novembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 17/11/2026

Appuntamenti:

COP31 - UN Climate Change Conference - La 31ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà ad Antalya, in Turchia. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce Capi di Stato e di Governo, Ministri, negoziatori, rappresentanti delle organizzazioni internazionali, del mondo scientifico, del settore privato e della società civile per definire le prossime azioni volte ad accelerare l'attuazione dell'Accordo di Parigi e rafforzare la risposta globale alla crisi climatica (da lunedì 09/11/2026 a venerdì 20/11/2026)

Gustus 2026 - Mostra d'Oltremare di Napoli - 12ª edizione di Gustus, il Salone professionale nel Centro Sud Italia dell'agroalimentare, enogastronomia e tecnologia, organizzato da Progecta riservato esclusivamente alle aziende di produzione diretta e rivolto agli operatori del settore, oltre a numerosi buyers internazionali selezionati da ICE (da domenica 15/11/2026 a martedì 17/11/2026)

BEST - The Blue Economy Summit & Trade Show - Genova, Waterfront di Levante, Padiglione Jean Nouvel - 1ª edizione del summit biennale dedicato all'economia del mare, promosso da Blue Media (Gruppo MSC), con oltre 30 sessioni e un'area espositiva. Il confronto sarà dedicato a shipping, porti e logistica, al turismo costiero e marittimo e ai fattori abilitanti trasversali. Tra i partecipanti, rappresentanti del Governo, del Ministero del Turismo e della Guardia Costiera, armatori, operatori portuali e logistici, esponenti della ricerca, dell'industria, dell'energia e della finanza. Il 17 novembre è prevista la partecipazione di Tony Blair (ex Primo Ministro del Regno Unito) (da lunedì 16/11/2026 a giovedì 19/11/2026)

A&F Live 2026 - Milano, SDA Bocconi School of Management - Evento promosso da Affari&Finanza, in collaborazione con SDA Bocconi, dal titolo "L'economia nell'era della geopolitica". Il confronto sarà dedicato al nuovo ordine mondiale, a banche e mercati, a energia e reti, all'IA e alla manifattura europea. Tra gli interventi, il CEO di UniCredit Andrea Orcel, l'AD di Ansaldo Energia Fabrizio Fabbri, l'AD di Banco BPM Giuseppe Castagna, il CEO di E.ON Italia Luca Conti, il CEO di Prysmian Massimo Battaini, il Presidente di Fincantieri Biagio Mazzotta, l'AD e DG di Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco, l'AD di Simest Regina Corradini D'Arienzo, il Premio Nobel per l'economia Joel Mokyr e il Ministro Gilberto Pichetto Fratin (da lunedì 16/11/2026 a martedì 17/11/2026)

Salone.SRI 2026 - "Show me the money" - Milano, Palazzo Mezzanotte - XI edizione del salone.SRI, il principale evento in Italia dedicato alla finanza sostenibile, con un focus specifico sui prodotti e sulle strategie ESG. Il Salone è dedicato a banche, consulenti, investitori individuali e istituzionali, private markets, manager, professionisti, aziende e ricercatori del settore ESG. Rappresenta uno spazio di confronto e conoscenza su questi temi unico in Italia (da martedì 17/11/2026 a mercoledì 18/11/2026)

UE - Consiglio dello Spazio economico europeo - Bruxelles - 63ª sessione del Consiglio dello Spazio economico europeo ("SEE") sarà presieduta da Sabine Monauni, vice primo ministro e ministro degli Affari esteri, dell'ambiente e della cultura del Liechtenstein. I membri del Consiglio SEE discuteranno del funzionamento globale dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) e terranno un dibattito orientativo sullo sfruttamento della digitalizzazione per la competitività e la crescita del mercato interno

UE - Consiglio "Affari esteri" (Difesa) - I ministri degli Affari esteri si riuniranno a Bruxelles per discutere degli aspetti relativi alla sicurezza e alla difesa delle relazioni UE-Cina e del sostegno dell'UE all'Ucraina. Procederanno inoltre a uno scambio di opinioni sulla sicurezza e la difesa transatlantiche

REMODULA EXPO - Fiera di Rimini - 1ª edizione della fiera dedicata alla costruzione industrializzata, sostenibile e digitale, organizzata da Nebext in collaborazione con Italian Exhibition Group. Il confronto sarà dedicato a costruzione off-site, sostenibilità e digitalizzazione del settore, con oltre 220 espositori e il Congresso di Architettura Avanzata e Costruzioni 4.0, articolato in forum di settore e agende professionali. In programma anche la mostra internazionale "Hors Site (mais pas hors-sol)", promossa dalla Maison de l'Architecture Île-de-France (da martedì 17/11/2026 a giovedì 19/11/2026)

10:00 - Althesys-TEHA - L'agrivoltaico come nuovo paradigma del fotovoltaico - Roma, Auditorium GSE - Convegno finale dell'Osservatorio Agrivoltaico, nato nel 2026 su iniziativa di Althesys-TEHA, con la presentazione dei risultati. Il confronto sarà dedicato a rilevazione degli impianti, modelli di business, governance, valutazioni economiche e strumenti di misurazione con l'IA, oltre al quadro delle regole nazionali e regionali. Tra gli interventi, Vinicio Mosè Vigilante (Amministratore Delegato del GSE), Alessandro Marangoni (CEO di Althesys Strategic Consultants), Massimo Andreoni (Partner di Althesys Strategic Consultants), Stefano Ciafani (Presidente di Legambiente) e Ilaria D'Amico (Vicepresidente di ANIE Rinnovabili)

11:00 - Assogestioni - Mappa risparmio gestito trimestrale - Assogestioni diffonde i dati definitivi di raccolta e patrimonio dell'industria del risparmio gestito relativi al 3° trimestre 2026, all'interno del talk video "The Big Picture" sulla piattaforma FR|Vision, che includerà un servizio con slide e grafici di commento alle principali evidenze, realizzato con il contributo dell'Ufficio Studi

11:00 - Camera dei Deputati - Quadro finanziario UE, audizione Fitto - Sala del Mappamondo - Le Commissioni riunite Bilancio e Politiche UE di Camera e Senato svolgono l'audizione del vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la coesione e le riforme, Raffaele Fitto, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte della Commissione europea relative al Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2028- 2034

11:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Milano - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2026/2027 dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e avrà altri impegni in città

11:30 - Università Cattolica - Inaugurazione dell'anno accademico 2026/2027 - Milano, Aula Magna dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con il discorso inaugurale di Elena Beccalli (Rettore), dedicato al tema del bene comune, e i saluti di Mario Delpini (Arcivescovo di Milano e Presidente dell'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori) e del Cardinale Matteo Zuppi (Presidente della CEI). In mattinata, la Celebrazione Eucaristica nella Basilica di Sant'Ambrogio

11:30 - Settimana della Cucina Italiana nel Mondo - Roma, Farnesina - Evento di lancio dell'11ª edizione, promossa dal MAECI e dedicata al tema "Cucina italiana patrimonio UNESCO: territori e filiere d'eccellenza". Il confronto sarà dedicato alle prospettive di crescita del settore agroalimentare e al ruolo della cucina nella valorizzazione dei territori dopo il riconoscimento UNESCO. Tra gli interventi, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini e il Presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti

13:00 - Banca d'Italia - L'economia del Piemonte - Aggiornamento congiunturale, novembre 2026 (Pubblicazione ore 13:00)

14:30 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Valensise - Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise

15:00 - Attività di Governo - Urso, Tavolo Abramo - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il tavolo Abramo. Previsto un giro tavolo per gli operatori

15:00 - FONDIMPRESA - Linee programmatiche per il 2027. - Roma, Salone delle Fontane - Convegno di Fondimpresa per presentare le sue Linee programmatiche per il 2027. Intervengono, Aurelio Regina (Presidente Fondimpresa), Marina Calderone (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Raffaele Fitto (Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea), Simona Tironi (Assessore all'Istruzione, Formazione Lavoro Regione Lombardia) e Massimo Temussi (Direttore Generale delle Politiche Attive del Lavoro Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

15:00 - La previdenza come competenza di cittadinanza economica - Salone dello Studente e del Prof #Edufin2026 - Roma, Scuderie di Palazzo Altieri - Convegno organizzato da Campus e Milano Finanza, in collaborazione con FEduF e ABI, per "Educare i giovani oggi alle scelte di lungo periodo percostruire il welfare di domani". Intervengono, tra gli altri, Antonio Patuelli, Presidente ABI, Marina Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roberto Sommella, Direttore MF Milano Finanza, Domenico Ioppolo, AD Campus, Giovanna Boggio Robutti, DG FEduF e Valeria Vittimberga, Direttore Generale dell'INPS

15:30 - Business & Investment Forum México - Italia - Cinisello Balsamo (MI), Federmacchine - 3ª edizione del forum organizzato dalla Camera di Commercio del Messico in Italia (CaMexItal), in collaborazione con l'Ambasciata del Messico in Italia e Federmacchine e con il patrocinio del Consolato Generale del Messico a Milano. Il confronto sarà dedicato alle opportunità commerciali e d'investimento tra i due Paesi, con attenzione ai settori manifatturiero, della plastica, della meccanica e dell'industria alimentare. Tra gli interventi, Andrea Catino (Segretario Generale di CaMexItal), Bruno Bettelli (Presidente di Federmacchine), María de los Angeles Arriola Aguirre (Console Generale del Messico a Milano) e Alessandro Modiano (Ambasciatore d'Italia in Messico)

18:30 - 125 anni de Il Giornale d'Italia - Milano, redazione del quotidiano - Evento per l'anniversario della fondazione (1901-2026), con i messaggi di Papa Leone XIV e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i saluti di Giorgia Meloni (Presidente del Consiglio), Matteo Salvini e Antonio Tajani (Vicepresidenti del Consiglio), Attilio Fontana (Presidente della Regione Lombardia) e Giuseppe Sala (Sindaco di Milano). Intervengono Vittorio Feltri, Luciano Fontana (Direttore del Corriere della Sera), Fabio Tamburini (Direttore de Il Sole 24 Ore) e Luca Greco (Direttore de Il Giornale d'Italia). Interviene in videocollegamento il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

18:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Chiostro del Bramante - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento "Storie di Made in Italy", organizzato da Amazon

Aziende:

Alstom - Risultati di periodo

Circle - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Home Depot - Risultati di periodo

Nvidia - Risultati di periodo: 3rd Quarter FY27 Financial Results

Walt Disney - Risultati di periodo: Q4 FY26





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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