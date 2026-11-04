Attese positive per Walt Disney
(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre
Seduta positiva per il creatore di Mickey Mouse, tra i componenti del Dow Jones, che avanza bene e porta a casa un +0,95%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Walt Disney ai prezzi attuali pari a 114,2 USD, con stop loss individuato in area 108 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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