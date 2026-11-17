Forte interesse per Vodafone
(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre
Rialzo marcato per il gruppo britannico telefonico, tra i componenti del FTSE 100, che archivia la sessione in utile dello 0,64% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Le azioni di Vodafone, su questi prezzi fissati a 1,177 sterline, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 1,136 pounds, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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