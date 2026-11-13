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Londra: andamento negativo per Vodafone

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per Vodafone
Retrocede il gruppo britannico telefonico, con un ribasso del 2,12%.
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