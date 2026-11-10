Vodafone alza guidance FY dopo fatturato +11,4% ed Ebitda +12,6% nel primo semestre

Il periodo ha visto però una perdita di 3,6 miliardi di euro

(Teleborsa) - Vodafone ha archiviato il primo semestre dell'esercizio 2026/27 con ricavi totali aumentati dell'11,4% annuo a 21,9 miliardi di euro, grazie alla forte crescita dei ricavi da servizi e al consolidamento di Safaricom, VodafoneThree e Telekom Romania. Tale aumento è stato parzialmente assorbito da movimenti sfavorevoli dei tassi di cambio.



L'EBITDA rettificato è salito del 12,6% a 6,5 ??miliardi di euro e del 6,4% su base organica, in scia alla crescita dei ricavi da servizi e al miglioramento della leva operativa. L'EBITDA margin rettificato è migliorato di 0,5 punti percentuali su base organica, raggiungendo il 29,5%.



Il periodo si è chiuso con una perdita di 3,6 miliardi di euro (primo semestre 2026, utile di 1,1 miliardi di euro), dovuta a oneri contabili non monetari, tra cui una svalutazione in Germania, principalmente causata da variazioni sfavorevoli dei tassi di interesse, e una svalutazione delle attività per imposte differite nel Regno Unito a seguito dell'acquisizione di CK Hutchison Group Telecom Holding Limited da VodafoneThree. Tali voci sono state parzialmente compensate da una plusvalenza contabile non monetaria derivante dalla transazione con Safaricom.



Vodafone ha rivisto al rialzo le previsioni per l'intero anno dopo aver ridotto i costi e il numero dei dipendenti, stimando ora un EBITDAaL tra i 13,2 e i 13,4 miliardi di euro per l'esercizio finanziario che si concluderà a marzo, rispetto alla previsione di luglio, che prevedeva un intervallo tra i 13 e i 13,3 miliardi.

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