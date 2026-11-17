Francoforte: giornata depressa per flatexDEGIRO

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il broker online , che presenta una flessione dell'1,87% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di flatexDEGIRO è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico della piattaforma di investimento online segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 21,85 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 22,39. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 21,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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