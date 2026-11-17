Francoforte: performance negativa per Scout24

(Teleborsa) - Sottotono la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , che passa di mano con un calo dell'1,98%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del DAX , ad evidenza del fatto che il movimento di Scout24 subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo status tecnico di breve periodo di Scout24 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 90,27 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 88,42. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 92,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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