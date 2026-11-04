Francoforte: in acquisto Scout24
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,50%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Scout24 più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Scout24 è in rafforzamento con area di resistenza vista a 91,13 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 86,73. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 95,53.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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