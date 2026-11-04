Francoforte: in acquisto Scout24

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,50%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Scout24 più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Scout24 è in rafforzamento con area di resistenza vista a 91,13 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 86,73. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 95,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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