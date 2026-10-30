Francoforte: brillante l'andamento di Scout24
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, che tratta in utile del 2,11% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Scout24 rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Scout24. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Scout24 evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 84,87 Euro. Primo supporto a 84,07. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 83,58.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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