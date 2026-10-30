Francoforte: brillante l'andamento di Scout24

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , che tratta in utile del 2,11% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Scout24 rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Scout24 . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Scout24 evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 84,87 Euro. Primo supporto a 84,07. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 83,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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