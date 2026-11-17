Francoforte: rosso per Nemetschek

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di software per architettura e costruzioni , con una flessione del 2,02%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Nemetschek rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico della società tedesca di software per edilizia e media mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 62,33 Euro con area di resistenza individuata a quota 63,68. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 61,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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