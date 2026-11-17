Francoforte: scambi negativi per RWE

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia energetica tedesca , che mostra un decremento dell'1,96%.



La tendenza ad una settimana di RWE è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo del produttore tedesco di energia classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 58,54 Euro e primo supporto individuato a 57,88. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 59,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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