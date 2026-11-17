Home Depot alza la guidance sulle vendite. Il CFO Richard McPhail nominato CEO

(Teleborsa) - Home Depot , il più grande rivenditore al mondo di prodotti per il miglioramento della casa, ha annunciato vendite pari a 43,4 miliardi di dollari per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2026, con un incremento di 2 miliardi di dollari, ovvero il 4,9% rispetto al terzo trimestre dell'anno fiscale 2025 (a fronte di una stima IBES di consensus di 42,8 miliardi). Le vendite su base comparabile per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2026 sono aumentate del 2,2%, con una crescita del 2,2% anche negli Stati Uniti.



L'utile netto è stato pari a 3,7 miliardi di dollari, ovvero 3,72 dollari per azione, rispetto ai 3,6 miliardi di dollari, pari a 3,62 dollari per azione, registrati nello stesso periodo dell'anno fiscale 2025. L'utile diluito per azione rettificato è stato di 3,86 dollari, contro i 3,74 dollari dello stesso periodo dell'anno fiscale 2025.



"I risultati del terzo trimestre hanno superato le nostre aspettative. Il forte coinvolgimento dei nostri collaboratori e l'eccezionale capacità operativa, uniti ai continui investimenti in tutta l'azienda, ci hanno permesso di accrescere la nostra quota di mercato in un contesto dinamico", ha dichiarato Richard McPhail, futuro CEO.



Per l'anno fiscale 2026, l'azienda prevede ora una crescita delle vendite totali pari al 4,5%, attestandosi al limite superiore della precedente forchetta di previsione, compresa tra il 2,5% e il 4,5%.



Contestualmente, Home Depot ha annunciato che il proprio consiglio di amministrazione ha nominato Richard McPhail CEO e lo ha eletto membro del consiglio stesso, con decorrenza dal 23 novembre 2026. Ann-Marie Campbell è stata nominata presidente e direttore operativo (COO), mentre Jordan Broggi ha assunto la carica di vicepresidente esecutivo (EVP) e CFO, anch'essi con decorrenza dal 23 novembre. Ted Decker, rientrato da un'assenza temporanea per motivi di salute, lascerà l'incarico CEO, ma continuerà a ricoprire il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione.



McPhail è entrato in azienda nel 2005 e, nel settembre 2019, è stato nominato EVP e CFO, assumendo la responsabilità delle operazioni e delle performance finanziarie, dell'allocazione del capitale, della strategia aziendale e dello sviluppo del business. In tale veste, ha supervisionato diverse acquisizioni strategiche - tra cui HD Supply, SRS Distribution, GMS, Construction Resources e Mingledorff's - che hanno contribuito a consolidare la posizione di Home Depot come distributore di primo piano e partner a servizio completo per i professionisti del settore di ogni dimensione.

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