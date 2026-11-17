(Teleborsa) - Pioggia di vendite sul listino USA
, con l'attenzione degli investitori rivolta ai risultati trimestrali di Nvidia
(in uscita dopo la chiusura del mercato) e all'attesissima IPO di Anthropic (in programma giovedì), eventi che potrebbero fornire indicazioni sull'andamento degli investimenti legati all'intelligenza artificiale.
In un documento aggiornato depositato oggi alla SEC
, Anthropic ha confermato la forchetta di prezzo proposta, compresa tra 70 e 78 dollari per azione, per la sua IPO. La definizione del prezzo finale è prevista per domani. È probabile che Anthropic fissi il prezzo della sua IPO al di sopra dell'attuale forchetta
, secondo quanto riferito da fonti a CNBC. L'IPO di Anthropic ha attirato diversi ordini da 10 miliardi di dollari o più, hanno riferito alcune fonti a Bloomberg.
Oggi l'attenzione sarà rivolta anche alle parole dei banchieri centrali. Il Federal Reserve Bank of St. Louis, Alberto Musalem
, ha sostenuto
che l'economia necessiti di "diversi incrementi dei tassi di interesse entro la primavera del 2027
". Secondo lo strumento CME FedWatch, i mercati scontano una probabilità quasi certa di un aumento dei tassi di 25 punti base nel mese di dicembre, mentre non è nemmeno escluso del tutto un rialzo di 50 punti base. Indicazioni arriveranno anche domani sera dalla pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione
del Federal Open Market Committee (FOMC).
Sempre sul fronte della Fed, Lisa Cook
ha ribadito il suo rifiuto a partecipare a un'udienza presso la Casa Bianca - parte del tentativo del presidente Donald Trump di rimuoverla dall'incarico - definendo la procedura iniqua. Il legale di Cook ha sottolineato che la funzionaria della Fed non ha alcun obbligo giuridico di presenziare all'udienza del 14 dicembre, convocata in relazione ad accuse - non comprovate - di frode sui mutui.
Tra chi ha rilasciato i conti prima della campanella
, Home Depot
ha alzato
la guidance sulle vendite annuali e annunciato che il CFO Richard McPhail è stato nominato CEO; Walt Disney
ha superato
le previsioni sugli utili nel quarto trimestre.
Sul fronte macroeconomico
, in USA le vendite dettaglio di ottobre rallentano
a +0,2% su mese, ma accelerano a +6,8% annuo; i prezzi import ed export di ottobre mostrano
entrambi un +1,1% su mese; la produzione industriale, sempre a ottobre, vira
a -0,4% su mese, mentre la manifatturiera segna ancora +0,3%.
Guardando ai principali indici di Wall Street
, il Dow Jones scambia con una pesante flessione dell'1,61%; sulla stessa linea, vendite diffuse sull'S&P-500
, che continua la giornata a 7.327 punti. In discesa il Nasdaq 100
(-1,17%); sulla stessa linea, negativo l'S&P 100
(-1,24%).
In discesa a Wall Street tutti i comparti
dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti finanziario
(-1,64%), informatica
(-1,57%) e sanitario
(-1,41%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Honeywell International
(+1,50%) e McDonald's
(+0,85%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Salesforce
, che ottiene -8,15%. Pessima performance per United Health
, che registra un ribasso del 4,31%. Sessione nera per IBM
, che lascia sul tappeto una perdita del 3,92%. Vendite su Nike
, che registra un ribasso del 2,85%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, ARM Holdings
(+4,24%), SpaceX
(+2,53%), Astera Labs
(+2,09%) e Gilead Sciences
(+1,79%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su MicroStrategy Incorporated
, che continua la seduta con -5,59%. In perdita Intuit
, che scende del 5,39%. Pesante Datadog
, che segna una discesa di ben -4,91 punti percentuali. Seduta negativa per Workday
, che scende del 4,48%.