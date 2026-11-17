(Teleborsa) - Fitch Ratings
ha posto il rating a lungo termine (Long-Term Issuer Default Rating - IDR) e il rating del debito senior non garantito di IGD SIIQ
entrambi pari a "BBB-", sotto osservazione con implicazioni positive (Rating Watch Positive - RWP).
L'inserimento in RWP riflette l'intenzione di Carmila
(IDR: BBB/Stabile) di acquisire la totalità delle azioni di IGD
. Carmila ha concordato con Coop Alleanza 3.0 l'acquisizione della sua partecipazione del 40,92% in IGD
, a fronte dell'emissione di nuove azioni di Carmila. Successivamente, Carmila intende acquisire le restanti azioni di IGD tramite un'offerta pubblica di scambio
.
Fitch scioglierà la riserva
su IGD una volta ottenute informazioni sufficienti sulla struttura del capitale finale e sulla strategia della società
, inclusi i legami tra la capogruppo e la controllata con il nuovo proprietario.
L'esito dell'offerta pubblica di scambio è atteso nel secondo trimestre del 2027
. Fitch potrà rimuovere il rating dall'osservazione solo dopo aver conosciuto tale esito. Il processo potrebbe richiedere più di sei mesi.