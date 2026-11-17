Intesa Sanpaolo, Scope Ratings conferma il rating A con outlook stabile

Posizione di leadership sul mercato italiano e disco verde all'OPAS su MPS

(Teleborsa) - Scope Ratings ha ribadito il rating di emittente ‘A’ e il rating sul debito senior unsecured di Intesa Sanpaolo , entrambi con outlook stabile. Tale conferma, evidenzia l'agenzia di rating, riflette la "posizione di leadership della banca sul mercato italiano e i suoi solidi fondamentali finanziari", e segue la recente notizia dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte della BCE, delle autorità estere competenti e della Consob per l'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS), in contanti e azioni, su Banca Monte dei Paschi di Siena . Operazione che coinvolge anche Mediobanca .



A seguito dell'approvazione da parte della Consob l'8 novembre, Intesa ha annunciato che il periodo di adesione all'offerta si svolgerà dal 24 novembre 2026 al 22 gennaio 2027.



La conferma riflette inoltre il voto contrario espresso il 29 ottobre dagli azionisti di MPS in merito alla proposta del management della banca di lanciare un'offerta su Banca Generali e Banco BPM ; tale proposta, se approvata, avrebbe indotto Intesa a ritirare la propria offerta. Sebbene l'operazione sia subordinata al raggiungimento da parte di Intesa di una partecipazione pari almeno al 66,7% in MPS, diversi azionisti rilevanti avrebbero espresso l'intenzione di aderire all'offerta. Tali sviluppi aumentano la probabilità che l'acquisizione vada a buon fine, sebbene l'operazione sia ancora soggetta all'approvazione delle autorità antitrust e non abbia ancora ottenuto il via libera del "Golden Power", la normativa relativa all'esercizio di poteri speciali da parte del governo italiano.



L'azione di rating tiene conto anche dell'offerta migliorativa annunciata da Intesa il 13 ottobre, che include una componente in contanti aggiuntiva di circa 800 milioni di euro.



La conferma riflette la valutazione secondo cui, qualora venisse perfezionata, l'acquisizione di MPS avrebbe un impatto sostanzialmente equilibrato sul profilo creditizio del gruppo. L'effetto finale, avverte Scope, dipenderà tuttavia dai termini e dalle condizioni definitivi dell'operazione.

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