Intesa Sanpaolo, rumours: potrebbe lanciare l'OPAS su MPS nella settimana del 23 novembre

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
potrebbe lanciare l'opas su MPS
da 33 miliardi di euro nella settimana del 23 novembre
. E' quanto riporta Bloomberg ricordando che il 28 ottobre
, l'istituto guidato da Carlo Messina ha ricevuto le ultime autorizzazioni regolamentari, in attesa che la Consob approvi il documento di offerta.
La scorsa settimana Intesa ha reso noto che prosegue l'OPAS su banca senese
, dopo che l'assemblea MPS non ha approvato le
offerte pubbliche di scambio volontarie sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM
e di Banca Generali
(e i relativi aumenti di capitale) né la riduzione volontaria del capitale sociale funzionale alla distribuzione straordinaria di riserve.
Inoltre, Intesa Sanpaolo non aumenterà l'offerta su MPS
. "Assolutamente no", ha risposto Messina a margine della Giornata del Risparmio a Roma, a chi gli chiedeva di un possibile rilancio. Commentando l'esito dell'assemblea straordinaria del Monte, l'AD ha parlato di "una risposta chiara
e con proporzioni veramente molto significative
. Un consenso assoluto ad andare avanti con la nostra offerta".