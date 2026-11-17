Lollobrigida: bene nascita Regional Green Hub Lazio, fare sistema per accrescere competitività

(Teleborsa) - "L'accordo tra Arsial, Car e Mof, presentato oggi e che darà vita alla seconda piattaforma operativa nel settore agroalimentare più grande d'Europa, va nella direzione che abbiamo sempre sostenuto. Per rendere il settore primario più competitivo e sostenere l'export dobbiamo fare sistema e mettere insieme competenze, infrastrutture e innovazione": lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranita' alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.



"Il Governo Meloni, con oltre 17 miliardi di euro investiti in agricoltura, la cifra più alta mai stanziata nella storia della Repubblica, ha scelto di puntare sulla crescita e sulla capacita' dell'Italia di trasformare la qualità in ricchezza per i territori. Mettere in rete infrastrutture strategiche come il Regional Green Hub del Lazio significa creare nuove opportunita' per le imprese e rafforzare il ruolo della regione sui mercati nazionali e internazionali", conclude il ministro.

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