Rigenerazione urbana, accessibilità casa e competitività: tanti interventi per la tappa romana del Green Building Forum Italia

Salvini, Urso, Lollobrigida, Calenda, Morelli, Ferro e Rocca, appuntamento domani mercoledì 28 ottobre

(Teleborsa) - Dopo il debutto milanese del 2025, il Green Building Forum Italia arriva a Roma con la seconda edizione "Costruire l’Italia di domani". Promosso da Green Building Council Italia, l’appuntamento nazionale sulla competitività del costruito riunirà istituzioni, imprese e ricerca per discutere le priorità dell’edilizia e dell’immobiliare, dalla riqualificazione del patrimonio esistente all’accessibilità degli interventi.



La giornata si aprirà con Gian Marco Centinaio, Francesco Rocca e Maurizio Veloccia. Interverranno Salvini, Adolfo Urso e Francesco Lollobrigida, Carlo Calenda, Alessandro Morelli e Wanda Ferro, Pierfrancesco Maran, Marco Osnato, Patty L’Abbate e Alberto Di Rubba.



Previsti anche gli interventi di Felice Squitieri, Commissario straordinario per il Piano Casa nazionale, Giuseppe Vadalà, Commissario unico di Governo per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati, e Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della

Fondazione Univerde.



Il Forum coinvolgerà un’ampia rappresentanza dell’industria del costruito, dagli sviluppatori alle società di progettazione, dai produttori di materiali alle imprese di servizi. Al confronto parteciperanno ENEA, ISPRA e RSE, le associazioni di categoria ANCE, ASSTEL e

OICE e operatori come Aeroporti di Roma (ADR), Ferrovie dello Stato Italiane, Acea, Sogesid e A2A. Sostengono l’iniziativa anche gli Official Sponsor COSTIM RE, GEWISS, Heidelberg Materials e WOLF.



Quattro tavole rotonde scandiranno la giornata: Energia, Industria e Competitività;

Casa, Rigenerazione Urbana e Accessibilità; Territori, Innovazione e Sviluppo Sostenibile; Infrastrutture e Competitività. Il Presidente di GBC Italia Fabrizio Capaccioli terrà l’intervento di apertura e le conclusioni.



Renato Mannheimer (Eumetra) presenterà il Rapporto GBC Italia 2026 "La Casa Sostenibile". Rocco Bellantone (Istituto Superiore di Sanità) approfondirà il legame tra edilizia e salute pubblica. Spazio anche al confronto internazionale con Peter Templeton

(U.S. Green Building Council) e Rachel Hodgdon (International WELL Building Institute).

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