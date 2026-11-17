Londra: si concentrano le vendite su Burberry

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la maison del lusso inglese , con una flessione del 2,08%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Burberry più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve della casa di moda britannica rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 11,72 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 11,37. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 12,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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