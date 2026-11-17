(Teleborsa) - Gli analisti di Alantra
ha alzato il target price sul titolo Mare Group
a 8,60 euro (da 8,30 euro) confermando il giudizio Buy.
La valutazione riflette "l'inclusione di ASS.EL. e Proser, una crescita organica più sostenuta e un adeguamento dei multipli di mercato dei comparabili", scrivono gli analisti, aggiungendo che tali fattori sono "parzialmente compensati da una maggiore intensità di capitale e dall'effetto diluitivo derivante dall'aumento di capitale riservato da 5 milioni di euro".
Il broker precisa poi che la tesi di investimento su Mare Group è resa "più solida" dall'ampliamento della piattaforma, il rafforzamento della pipeline commerciale e il nuovo piano di investimenti, sostenuti da un significativo apporto di capitale proprio. Gli stessi fattori inoltre, aggiungono, "riducono il rischio legato all'indebitamento".
Il tutto alla luce dei KPI dei primi nove mesi del 2026 che "confermano un solido percorso operativo, caratterizzato da una crescita organica dei ricavi del 18,2%, un’espansione dei margini e la conferma della guidance per l’intero esercizio 2026 verso la parte alta del range previsto". Le recenti acquisizioni di ASS.EL.
e Proser
"completano ulteriormente la catena del valore di Mare nel settore A&D (Aerospazio e Difesa), integrando ingegneria, produzione, elettronica e software per realizzare sottosistemi completi e piccoli sistemi UAV (velivoli a pilotaggio remoto)". Il nuovo piano di investimenti da 78 milioni di euro per il biennio 2027-2028 definisce la fase successiva, puntando su "ulteriori operazioni di M&A, sviluppo di prodotti proprietari e incremento della capacità produttiva", con il relativo finanziamento che "è già stato avviato grazie alla proposta vincolante di DVC per un nuovo apporto di capitale fino a 21,2 milioni".
Alla luce di ciò Alantra ha rivisto al rialzo le stime, prevedendo un EBITDA rettificato di 30 milioni per l’esercizio 2027. Il "divario di 10 milioni di euro rispetto all’obiettivo di 40 milioni di euro indicato dal management non è attualmente incluso nelle nostre stime", precisano gli analisti, concludendo che per colmarlo "richiederebbe la trasformazione di significative opportunità nel settore A&D in portafoglio ordini e/o ulteriori acquisizioni".