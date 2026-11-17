Modena, apre AGO: 22mila metri quadrati dedicati ad arte, scienza e innovazione

Il nuovo polo culturale nasce dalla riqualificazione dell’ex Ospedale Sant’Agostino su progetto di Carlo Ratti e Italo Rota. Dall’11 dicembre l’apertura al pubblico con una mostra internazionale e un percorso museale permanente

(Teleborsa) - Un investimento sul patrimonio storico e culturale che trasforma un antico ospedale in un nuovo centro dedicato alla ricerca, alla conoscenza e all’innovazione. A Modena apre AGO, il polo culturale promosso dalla Fondazione di Modena che restituisce alla città gli spazi dell’ex Ospedale Sant’Agostino, un complesso settecentesco di 22mila metri quadrati destinato ad accogliere musei, archivi, collezioni artistiche e scientifiche, laboratori e luoghi di formazione.



Il progetto di recupero e rifunzionalizzazione, firmato dallo studio CRA–Carlo Ratti Associati insieme a Italo Rota, con Politecnica Building for Humans, è stato presentato alla stampa il 13 novembre con una visita guidata dallo stesso Carlo Ratti. L’apertura al pubblico è prevista per l’11 dicembre.



L’intervento rappresenta un importante progetto di rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio architettonico, con l’obiettivo di trasformare uno dei complessi storici più significativi di Modena in un’infrastruttura culturale contemporanea, capace di mettere in relazione arte, scienza, tecnologia e ricerca.



Fondato nel 1753 per volontà del duca Francesco III d’Este e della Comunità di Modena, l’ex Ospedale Sant’Agostino ha rappresentato per oltre due secoli e mezzo un punto di riferimento per l’assistenza e la medicina. Il recupero architettonico ne conserva l’identità storica, introducendo nuove funzioni attraverso il principio della reversibilità dinamica: un approccio progettuale che consente agli ambienti di adattarsi nel tempo a esigenze differenti, attraverso interventi leggeri e reversibili.



La riqualificazione ha inoltre permesso di riportare alla luce spazi ed elementi architettonici originari, eliminando le modifiche introdotte nel corso dei decenni per rispondere alle necessità dell'attività ospedaliera. Il risultato è un complesso capace di coniugare conservazione e innovazione, destinato a svilupparsi progressivamente nei prossimi anni.



Ad accompagnare l’apertura sarà la mostra internazionale Collections Connections. AGO Opens: New Encounters between People, Art, and Science, curata da Fondazione AGO e CRA–Carlo Ratti Associati, con la collaborazione del critico e curatore Aaron Betsky. L’esposizione riunisce oltre cento opere di circa sessanta artisti, mettendo in dialogo le collezioni della città con prestiti nazionali e internazionali e nuove produzioni. Tre i temi attorno ai quali si sviluppa il percorso: Abitare, Curare ed Esplorare.



Tra gli artisti presenti figurano Fortunato Depero, Mario Sironi, Luigi Ghirri, Olivo Barbieri, Gabriele Basilico e numerosi protagonisti della scena contemporanea internazionale. Opere storiche, installazioni, fotografia e ricerca scientifica concorrono a costruire un racconto interdisciplinare sul rapporto tra uomo, ambiente e conoscenza.



Accanto alla mostra inaugurale sarà aperto anche Trame | Il Grande Spedale, il percorso museale permanente promosso dalla Fondazione di Modena e dedicato agli oltre 250 anni di storia dell’antico ospedale. Attraverso installazioni multimediali, videomapping e strumenti interattivi, il museo racconterà la trasformazione del complesso e l’evoluzione delle pratiche mediche e assistenziali.



Il progetto di rigenerazione proseguirà fino al 2029, quando è prevista la realizzazione della copertura cinetica del Cortile delle Tenaglie, sviluppata da CRA con Chuck Hoberman e ispirata alla geometria degli origami. La struttura permetterà di trasformare il cortile in uno spazio pubblico riconfigurabile, rafforzando la vocazione di AGO come luogo aperto alla città e alle nuove forme di produzione culturale.



(Foto: Olivia Rainaldi)

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