Bagnoregio e Bolsena Capitali italiane dell’arte contemporanea 2028

(Teleborsa) - Bagnoregio, in aggregazione con il Comune di Bolsena, è stata designata Capitale italiana dell’arte contemporanea per il 2028. Lo ha deliberato ieri il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ai sensi della legge 30 dicembre 2023, n. 213.



La candidatura è stata selezionata all’unanimità dalla Giuria, che ha premiato un progetto incentrato sull’arte contemporanea come infrastruttura culturale permanente, in dialogo con il paesaggio, la storia e le comunità locali, con l’obiettivo di lasciare un’eredità duratura al territorio.

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