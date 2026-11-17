New York: andamento negativo per IBM

(Teleborsa) - Rosso per la "Big Blue" , che sta segnando un calo del 3,79%.



Lo scenario su base settimanale di IBM rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 238,8 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 230,1. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 226,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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