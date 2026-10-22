IBM, vendite sul titolo all'indomani della trimestrale

Pesa il settore della consulenza inferiore al consensus

(Teleborsa) - Seduta di vendite per il titolo International Business Machines all'indomani della diffusione dei risultati del terzo trimestre, dopo che la società ha registrato ricavi nel settore della consulenza inferiori alle previsioni di Wall Street, deludendo gli investitori già preoccupati per un cambiamento più ampio nella spesa tecnologica delle aziende.



Nel trimestre conclusosi il 30 settembre, il fatturato è aumentato di circa il 5%, raggiungendo i 17,1 miliardi di dollari. La divisione infrastrutture, che comprende i server mainframe, ha registrato una crescita del 4%, arrivando a 3,7 miliardi di dollari. Entrambi i risultati hanno superato le stime medie degli analisti, secondo i dati elaborati da Bloomberg.



Tuttavia, i ricavi della divisione consulenza si sono attestati al di sotto delle attese, il che suggerisce che le aziende stiano dirottando maggiori risorse verso infrastrutture per l'intelligenza artificiale (IA) e sistemi di archiviazione dati, a scapito di altre tecnologie, hanno osservato in una nota gli analisti di Bloomberg Intelligence.



La divisione software di IBM, osservata con particolare attenzione, ha registrato una crescita dell'8,3%, raggiungendo i 7,8 miliardi di dollari e superando i 7,64 miliardi previsti da Wall Street.



All'apertura dei mercati a New York, giovedì, il titolo IBM ha registrato un calo fino al 4,6%, scendendo a 240 dollari.



Nel terzo trimestre, l'utile – al netto di alcune voci – è stato pari a 2,95 dollari per azione, a fronte di una stima media di 2,86 dollari.



Per l'intero anno, l'azienda prevede ora un incremento del flusso di cassa disponibile (free cash flow) superiore a 1 miliardo di dollari. In precedenza, la stima era di circa 1 miliardo di dollari.





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