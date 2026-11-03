New York: calo per IBM
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la "Big Blue", che mostra un decremento del 2,53%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di IBM, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'azienda di Armonk. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 248,9 USD, con il supporto più immediato individuato in area 244. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 241,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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