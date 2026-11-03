New York: calo per IBM

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la "Big Blue" , che mostra un decremento del 2,53%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di IBM , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell' azienda di Armonk . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 248,9 USD, con il supporto più immediato individuato in area 244. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 241,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```